تهم الفساد تلاحق مسؤولين مقربين من ترامب

أُدين بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية اليوم الثلاثاء في ثماني تهم، من بين 18 كان يحاكم عنها في قضية احتيال مصرفي وضريبي.

وأعلن القاضي بطلان الإجراءات القانونية بخصوص التهم العشر الأخرى، بحسب “رويترز”.

وأشارت هيئة المحلفين في وقت سابق، إلى عدم قدرتها على التوصل إلى إجماع بشأن كل التهم.

من جهة أخرى، توصل مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى صفقة مع الادعاء العام، يقر بموجبها بارتكاب جرائم مالية مقابل تخفيف الحكم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت “أسوشييتد برس”، الثلاثاء، أن كوهين، الذي كان أحد أبرز المحامين “المخلصين” للرئيس الأمريكي، على حد وصفها، من المقرر أن يقر بتورطه في تهم تشمل الاحتيال في تمويل حملات ترامب الانتخابية، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي.