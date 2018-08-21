مسؤولان: أمريكا ستفرض مزيدًا من الضغوط الاقتصادية على روسيا ما لم تغير سلوكها

قال مسؤولان بوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، أمام لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة لفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا إذا لم تغير سلوكها.

وأضاف المسؤولان، أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية أسفرت عن وقف العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع روسيا.

وأدلى المسؤولان، وهما كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية وسيجال ماندلكر القائمة بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية، بشهادتيهما أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خلال جلسة عن أثر العقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على شخصين روسيين وشركة روسية وأخرى سلوفاكية، بموجب برنامج أمريكي يستهدف الأنشطة الضارة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الشركتين والشخصين مرتبطون بشركة “دايفتكنوسيرفيسز” وهي شركة فرضت عليها عقوبات من قبل، مشيرة إلى أن الشركتين هما “فيلا-مارين” التي مقرها سان بطرسبرج و”لاكنو إس.أر.أو” التي مقرها سلوفاكيا .