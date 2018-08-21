على خلفية أزمتها مع واشنطن.. إسرائيل تسعى للفوز بحصة تركيا في تصنيع المقاتلة الأمريكية “F-35”

على خلفية التوترات الحادة بين واشنطن وأنقرة، تتحدث وسائل إعلام عبرية عن محاولات يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي للاستحواذ على حصة تركيا في تصنيع وصيانة مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية من طراز “F-35″، إذ تمتلك شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة للمقاتلة الشبحية العديد من المصانع في دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية من بينها تركيا، والتي تساهم في تصنيعها.

ويتناقل الإعلام العبري تقريرًا نشرته شركة الأخبار الإسرائيلية مساء الاثنين، يؤكد أن شركة إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء، تقوم بتصنيع جناحَي المقاتلة، في حين أنَّ مركز صيانة محركاتها يتواجد على الأراضي التركية.

ولفتت صحيفة “معاريف” عبر موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تعمل على استغلال الأزمة الحالية بين أمريكا وتركيا، من أجل نقل مقر صيانة المحركات من تركيا إلى إسرائيل.

وتبحث شركات إسرائيلية سبل إقناع واشنطن بنقل مركز صيانة المحركات الخاصة بالمقاتلة “F-35” إلى إسرائيل، فيما يعتبر مراقبون أنه في حال نجح الأمر سيعد صفعة أمريكية جديدة توجه للرئيس التركي، بعد أسبوع من الأنباء بشأن توقيع ترامب على قانون، يمنع تسليم تركيا لهذه المقاتلات لمدة 90 يومًا، ستكون قابلة للتجديد.

كانت تركيا استثمرت 1.25 مليار دولار في مجال تطوير المقاتلة الأمريكية المشار إليها، وتشارك العديد من الشركات التركية في تصنيع أجزائها، كما أن أنقرة شاركت في مشروع مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية منذ عام 1999؛ ما يعني أن الحديث يجري عن زلزال جديد يضرب العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ويعتبر محلل الشؤون العسكرية روني دانيال أن تحقق هذه الخطوة سيمنح إسرائيل ميزة إضافية، مؤكدًا أن الأزمة بين ترامب وأردوغان تصب في مصلحة إسرائيل من هذه الزاوية، معتبرًا في تحليله عبر موقع شركة الأخبار الإسرائيلية أن الأزمة تمنح إسرائيل ميزة مهمة، فقد حاول سلاح الجو الإسرائيلي منذ فترة إقناع الأمريكيين بنقل المصنع الخاص بصيانة المحركات، لمنع تركيا من الاطلاع على أسرارها العسكرية، وأن الوقت الحالي هو الأنسب لخطوة من هذا النوع.

وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية ثلاث فئات من تلك المقاتلة، وتسمى الفئة الأولى “F-35A”، وهي مخصصة للإقلاع والهبوط الاعتيادي، وهذا الطراز مخصص لسلاح الجو الإسرائيلي، والفئة الثانية “F-35B” ذات الإقلاع والهبوط العمودي القصير، بينما تخصص الفئة الثالثة “F-35C” لسلاح الجو الأمريكي، وهي مخصصة للعمل على متن حاملات الطائرات.