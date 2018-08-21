 إيران تكشف عن مقاتلة جديدة

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إيران كشفت عن طائرة مقاتلة جديدة اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن “الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم “كوثر” محلية الصنع تمامًا وقادرة على إصابة أهدافها”.

يذكر أن إيران كثيرًا ما تعلن عن مثل هذه الصناعات، لكنها في أغلب الأحيان تثير شكوك المراقبين والخبراء.

وقد كان من الواضح أن المقاتلة التي تحمل اسم “قاهر F313” التي ظهرت للمرة الأولى في وسائل الإعلام الإيرانية في فبراير العام 2013، غير قادرة على التحليق، فقد كانت مجرد هيكل مخادع للعرض والدعاية.

وبحسب موقع “مزر بورد فايس”، كانت نسخة طائرة “قاهر F313” التي ظهرت مرة أخرى في الـ 15 من أبريل 2017، وهمية أيضاً، ولكن ذلك كان أقل وضوحاً مما سبق حيث كان هذا النموذج قادراً على الحركة.