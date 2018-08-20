إيران تبدأ محاكمة علنية لمئة تاجر ورجل أعمال الأسبوع المقبل

تعتزم السلطات القضائية الإيرانية، محاكمة 100 من التجار ورجال الأعمال الموقوفين على خلفية تدهور العملة المحلية (الريال) والمسكوكات الذهبية، الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجي، مساء الإثنين، خلال اجتماعه بعدد من كبار القضاة في إيران، إن “عدد الموقوفين على خلفية ملفات العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية وتهريب السيارات في إيران وصل إلى 100 شخص ومحاكماتهم ستبدأ الأسبوع المقبل”.

ورجح محسني إيجي أن “تكون محاكمة هؤلاء الموقوفين بشكل علني وأمام وسائل الإعلام”.

وفي سياق متصل، هدد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الإثنين، المحتكرين للبضائع والسلع الأساسية بإجراءات قضائية صارمة، مضيفًا أن “السلطات المعنية وبالتنسيق مع باقي الوزارات بدأت حملة تفتيش عن مراكز إخفاء البضائع والسلع الأساسية من قبل بعض التجار”.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الحكومية، الإثنين، إن السلطات الأمنية تمكنت من الكشف عن عدد من مخازن الأرز والسكر وغيرها في محافظة إيلام غرب البلاد، مضيفة أنه “تم ضبط ثمانية أطنان من الأرز في إيلام”.

وبدأت السلطات الإيرانية منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الحرس الثوري وقوات الباسيج (التعبئة) حملة تقول إنها تستهدف “الفساد والاحتكار”.

ويصر المسؤولون في إيران ومن بينهم المرشد علي خامنئي، على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران أسبابها داخلية وأن تأثير العقوبات الأمريكية ضئيل جدًا.