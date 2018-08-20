مع استئناف هيئة المحلفين مداولاتها.. ترامب يندد بمحاكمة مستشاره السابق

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة المدير السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت، المتهم باختلاس مالي، بالتزامن مع استئناف هيئة المحلفين، اليوم الإثنين، مداولاتها في القضية.

وانتقد ترامب المحاكمة في تغريدة على “تويتر”، مكررًا التأكيد بأن مانافورت لم يعمل في حملته الانتخابية سوى لفترة قصيرة.

وكتب: “أين هو التواطؤ؟ قد اخترعوا تهمة لا أساس لها اسمها التواطؤ”، ووصف المحققين الذين يعملون تحت إمرة روبرت مولر بأنهم من “الرعاع الديمقراطيين”.

وتعود وقائع هذه التهم إلى مرحلة سابقة لتسلم مانافورت حملة ترامب الانتخابية عام 2016، وبدء ظهور شكوك حول تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا في الحملة الانتخابية.

وكشف القاضي المكلف بهذا الملف تي أس إيليس، الجمعة الماضية، أنه تلقى تهديدات ووضع تحت حماية الشرطة.

ويعتبر مانافورت (69 عامًا) الذي وجهت بحقه 18 تهمة، أول شخص توجه إليه اتهامات من قبل روبرت مولر، المدعي العام المكلف بالتحقيق في حقيقة التورط الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.

ومن أبرز التهم الموجهة إليه التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، بما يشمل عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو، كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها إلى مصارف للحصول على قروض.