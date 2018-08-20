ترامب: رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه “محمدًا” خلال سنوات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه في حال توصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى تسوية بإقامة “دولة موحدة وثنائية القومية، فإنه سيكون لإسرائيل رئيس وزراء اسمه محمد، في غضون بضع سنوات”.

ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، أمس الأحد، عن دبلوماسيين فرنسيين، أن حديث ترامب جاء خلال اجتماعه في 25 حزيران/ يونيو الماضي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، وفقًا لـ”الأناضول”.

وقال الدبلوماسيان: إن الملك عبدالله أطلع لودريان، أثناء استضافته له في العاصمة عمان في الثاني من آب/أغسطس الحالي، على تفاصيل اللقاء بينه وبين ترامب.

وأضاف الدبلوماسيان اللذان حضرا اللقاء بين لودريان والملك، أن الأخير “أخبر ترامب بأن الكثير من الشبان الفلسطينيين لم يعودوا حريصين على حل الدولتين، وإنما يفضلون العيش في دولة واحدة مع الإسرائيليين، على أن يكون لديهم حقوق متساوية”.

لكن ترامب أجاب الملك ممازحًا: “ما تقوله منطق، في حال سيناريو الدولة الواحدة، فإن رئيس وزراء إسرائيل سيكون اسمه محمدًا في غضون سنوات قليلة”.