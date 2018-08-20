الأمير زيد: طريقة ترامب بوصف الإعلام “مقلقة للغاية”

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، الطريقة التي يصف فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإعلام، “مقلقة للغاية”.

وقال الأمير زيد: إن “ترامب عليه مسؤولية كبيرة تجاه الطريقة التي يتم بها تصوير الإعلام، وإن تصريحاته قد تكون لها تبعات تزيد من المصاعب التي يواجهها الصحفيون في بلدان أخرى”.

وأضاف خلال مقابلة قبل انتهاء فترة خدمته البالغة 4 سنوات: “لما لذلك من أثر على سلوك الآخرين فإنّ زعماء آخرين في أنظمة سلطوية سيفعلون الشيء نفسه”.

وتابع: “رأينا كيف يقلّدون ترامب، وبالتالي فإنّ الوضع الصعب بالفعل في بعض الدول الأخرى ربما يزداد صعوبة لعمل الصحافة والصحفيين في الكشف عن الأحداث، وللمحامين لتأدية عملهم، وللمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بدورهم”.