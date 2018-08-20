ظريف: الولايات المتحدة “مريضة بإدمان فرض العقوبات”

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية، “مريضة بإدمان فرض العقوبات”.

وأوضح ظريف في مقابلة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية، الأحد: “أعتقد أن هناك مرضًا في الولايات المتحدة، هو الإدمان على العقوبات”.

وأضاف: “حتى خلال إدارة أوباما، ركزت الولايات المتحدة أكثر على إبقاء العقوبات التي لم ترفعها، بدلًا من تنفيذ التزاماتها بموجب العقوبات التي رفعتها”.

وهذه أول مقابلة يجريها ظريف مع وسيلة إعلام غربية، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/ مايو الماضي، من الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران.

وقال ظريف: “شعرنا أن الولايات المتحدة تعلمت أنه على الأقل فيما يتعلق بإيران، فإن العقوبات تؤدي إلى صعوبات اقتصادية، ولكنها لا تعطي النتائج السياسية التي كانوا يتوخونها”.

وأضاف: “كنت أعتقد أن الأمريكيين تعلموا الدرس. لكنني للأسف كنت على خطأ”.

وكان ظريف من المهندسين الرئيسيين للاتفاق الذي وقع في فيينا، في صيف 2015، بين طهران والدول الكبرى.