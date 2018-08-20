صحيفة: هولنديون من أصول تركية يتلقون تعليمًا متطرفًا بمعسكرات في إسطنبول

أفادت صحيفة “NRC” الهولندية، بأن شبانًا هولنديين من أصول تركية، يتلقون “تعليمًا دينيًا على يد متطرفين في إسطنبول”.

وأوضحت الصحيفة الهولندية، أن “أولئك الشبان تنتمي أسرهم لفكر حركة ميلي جوروش (الرؤية الوطنية)، ويتم إرسالهم في العطل إلى معسكرات تدريب صيفية في مدينة إسطنبول؛ ليتلقوا تعليمهم الديني على يد وعاظ ينتمون لحركات دينية متطرفة”.

وأضافت “NRC”، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “زمان” التركية، أن “أحد أولئك الوعاظ، هو نور الدين يلديز، المعروف بصلاته بتنظيم أحرار الشام في سوريا”.

وأوضحت الصحيفة الهولندية، أن “تكلفة تعليمهم يتم سدادها من قبل أسر الأطفال. ويشكل وقف النسيج الاجتماعي، التابع لرجل الدين نور الدين يلديز، مصدر تمويلها الرئيسي”.

وأشارت إلى أن “المجلس الهولندي أعرب عن مخاوفه إزاء ذلك، مشددًا على أن الوضع مثير للقلق، فكيف يمكن السماح بإرسال تلك العناصر الشبابية إلى معسكرات تدريب في تركيا”.

ويحمل نور الدين يلديز “أفكارًا دينية شديدة التطرف، وأنه قال ذات مرة عن عبدالله المحيسني، زعيم تنظيم القاعدة في سوريا، إنه يستحق دعم جميع المسلمين”.

كما “يدافع يلديز بشدة عن العنف ضد النساء، وأنه سبق وأفتى بجواز الزواج من طفلة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، وأن الله أباح للرجل ضرب زوجته؛ مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ موقف منه، والرد على ذلك قائلًا: “لا مكان لمثل هذه الأفكار في ديننا”.

ورغم ذلك، لا زالت تربطه علاقة وطيدة مع حكومة حزب العدالة والتنمية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين المؤسسات التابعة لبلال، نجل الرئيس التركي أردوغان، بحسب صحيفة “NRC”.

وشهد الأسبوع الماضي، سجالًا وجدلًا كبيرًا داخل الشارع الهولندي؛ بسبب محاولات لفتح مدارس للشباب الأتراك في هولندا، بحجة “عدم نسيان اللغة والدين”.