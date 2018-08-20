تركيا عرضت “بيع” الإفراج عن القس الأمريكي

كشف مسؤول بارز في إدارة ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض رفض عرضًا تركيًا للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، مقابل إعفاء بنك تركي من غرامات أمريكية بمليارات الدولارات.

وكانت أنقرة، وفقًا للصحيفة، قد عرضت إسقاط التهم الإرهابية ضد برونسون إذا سحبت الولايات المتحدة الغرامات المفروضة على بنك خلق، لكن الولايات المتحدة رفضت العرض.

وقالت الصحيفة إن الرفض يمكن أن يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة للمزيد من العقوبات ضد تركيا في وقت ما من هذا الأسبوع.

وصرّح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بذلك إذا لم يتم الإفراج عن القس برونسون.

وأبلغ المسؤول البارز في البيت الأبيض الصحيفة أن ” حليفًا حقيقيًا لحلف الناتو لم يكن ليعتقل برونسون في المقام الأول” في إشارة لعضوية تركيا في منظمة حلف الشمال الأطلسي.

و “بنك خلق” التركي، جرى تجريمه أمام المحاكم الأمريكية بتهم تبييض الأموال، بمعرفة وموافقة أردوغان، وبالتواطؤ وخرق العقوبات الدولية على إيران أيام “أزمة النووي” في عهد باراك أوباما.