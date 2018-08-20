تركيا تلغي قرار منع سفر صحفية ألمانية قيد المحاكمة

قالت الصحفية الألمانية ميسالي تولو على تويتر، اليوم الاثنين، إن تركيا عدلت عن قرارها بمنعها من السفر أثناء محاكمتها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأكدت تولو التقارير التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية حول إلغاء قرار منع السفر الذي أصدرته السلطات التركية منذ الإفراج عنها من السجن في ديسمبر/ كانون الأول بعد احتجازها 8 أشهر.

وقالت تولو باللغة التركية على حسابها على تويتر “نتيجة لطلب من المحامي الخاص بي فقد تم إلغاء منع سفري إلى الخارج… مقاضاتي ستستأنف يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول”.

وطالبت ألمانيا بالإفراج عن العديد من مواطنيها، وبعضهم من أصول تركية، كخطوة ضرورية لتحسين العلاقات مع تركيا، بحسب “رويترز”.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعد تنديد ألمانيا بحملة الاعتقالات التي شنتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 والتي شملت نحو 50 ألف شخص وأيضا فصل أو إيقاف 150 ألفاً آخرين عن العمل بينهم مدرسون وقضاة وأفراد بالقوات المسلحة.

وتحسنت العلاقات في الشهور الأخيرة خاصة بعد إفراج تركيا عن الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل في فبراير/ شباط.

وتحتجز تركيا 8 مواطنين ألمان لأسباب سياسية من بينهم شخص ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي. واحتجزت تركيا العديد من المواطنين الأمريكيين أيضًا.

وحثت ألمانيا تركيا على تحسين العلاقات معها ومع الولايات المتحدة، وهو ما قد يخفف وطأة الأزمة الاقتصادية التي اندلعت جراء الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية.