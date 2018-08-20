روسيا: سنعمل مع لبنان لتسهيل عودة اللاجئين لسوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بعد محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو، إن روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال لافروف إن لبنان يجب ألا يتحول إلى رهينة لأزمة اللاجئين السوريين وتابع أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية.

يشار إلى أن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قرر بحث موضوع اللاجئين وعودتهم إلى سوريا خلال لقائه مع لافروف ضمن حزمة من الملفات.

ويبدو جدول أعمال زيارة باسيل، التي بدأت اليوم، مكثفًا؛ ما يعكس الأهمية التي توليها موسكو لهذه الزيارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية اللبنانية.

وأوضح البيان أن ملفّ عودة السوريين من لبنان إلى سوريا سيشغل الحيّز الأساس من المحادثات، في ضوء المبادرة الروسية بتأمين عودتهم.

من جهته، قال باسيل إن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه.

وأضاف أن هناك مناطق في سوريا تتمتع بالاستقرار والسلام.

وأعلنت موسكو، في الـ 4 من أغسطس/ آب الجاري، أنها تتوقع عودة 890 ألف سوري إلى بلدهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعادت خمس دفعات من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم، ضمن نظام “العودة الطوعية”، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري، دون وجود أرقام رسمية بشأن عددهم.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.