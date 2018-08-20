إيران تطالب أوروبا بتسريع جهود إنقاذ الاتفاق النووي

طالبت إيران، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي بتسريع وتيرة جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيارالماضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء “يحاول الأوروبيون وآخرون وقعوا على الاتفاق (الصين وروسيا) إنقاذ الاتفاق، لكن العملية تسير ببطء. يجب تسريعها”.

وأشار إلى “أن إيران تعتمد بشكل رئيسي على قدراتها الخاصة للتغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة”، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.