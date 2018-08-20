إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قالت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة على السفارة الأمريكية في العاصمة أنقرة.

وأضافت الشرطة أن الرصاصات أصابت نافذة في موقع أمني بالسفارة دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) أن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم، الذي وقع في نحو الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر إغلاق السفارة الأمريكية هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

ويتزامن الهجوم على السفارة مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.

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