إصابة سبعة أشخاص بجروح خطرة في حريق قرب باريس

المصدر: أ.ف.ب

أصيب سبعة أشخاص بجروح خطرة، بينهم خمسة أطفال، في حريق اندلع بعد ظهر الأحد في مبنى سكني في أوبرفيلييه، المدينة الواقعة قرب باريس والتي شهدت قبل أقل من شهر حريقاً مماثلاً راحت ضحيته أمّ وأطفالها الثلاثة.

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس إن الحريق الذي اندلع في الساعة 19,00 (17,00 ت غ) تمت السيطرة عليه بعد نصف ساعة وقد أسفر أيضاً عن إصابة 15 شخصا آخر بجروح طفيفة، بينهم 10 من عناصر الشرطة الذين هرعوا الى المبنى لإخلاء سكانه.

وأضاف إن بين المصابين بجروح خطرة امرأة كانت لا تزال حتى مساء الأحد في حالة حرجة للغاية، في حين تمكن المسعفون من إنقاذ امرأة أخرى أصيبت بأزمة قلبية من جراء الحريق.

واندلع الحريق في سقيفة مبنى من طابقين في هذه المدينة الشعبية الواقعة في مقاطعة سين سان دوني (شمال باريس) وقد تطلبت السيطرة عليه تدخل حوالى مئة إطفائي، بحسب دائرة الأمن في المنطقة.

وبحسب مصدر أمني فقد اضطر سكان المبنى للخروج من النوافذ هرباً من ألسنة النيران والدخان، في حين لجأ آخرون الى سقف المبنى.

ولم يعرف في الحال سبب اندلاع هذا الحريق الذي باشر عناصر الشرطة العلمية تحقيقاتهم فيه فور إخماده.