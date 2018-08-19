عمران خان يعد الباكستانيين بتحويل البلاد إلى دولة “رفاهية إسلامية”

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، بتحويل بلاده إلى دولة رفاهية إسلامية من خلال إصلاحات شاملة في مختلف مجالات الحياة.

جاء هذا في أول كلمة وجهها إلى الشعب الباكستاني، مساء الأحد، ونقلت نصها الإذاعة الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

وأعلن خان عن عدد من التدابير التي تهدف إلى التقشف، والتخلص من القروض، وحشد الموارد المحلية والإصلاحات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة.

وقال إن نضاله السياسي يهدف إلى “إقامة دولة رفاهية إسلامية على نمط دولة المدينة”.

وأشار إلى أن “الدول الغربية تقدمت وازدهرت من خلال اتباع المبادئ التي انتهجتها حكومة المدينة، ولكن في بلدنا يأتي الناس إلى السلطة لسك النقود”.

وحذر من أن “الصعوبات الاقتصادية لم تكن بهذا السوء في تاريخ البلاد كما هي اليوم”.

ولفت إلى أن “عبء الديون زاد من 6 آلاف مليار روبية (48.68 مليار دولار) إلى 28 ألف مليار روبية (227.18 مليار دولار) خلال السنوات العشر الماضية”.

وأضاف “في الماضي كان على البلاد الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار سنويًا لتسديد ديونها، واليوم، علينا أخذ ملياري دولار كل شهر لسداد الفوائد على القروض التي حصلنا عليها في الماضي”.

ولفت عمران خان إلى أنه “بالإضافة إلى عبء الديون، فإن باكستان هي الأدنى في مؤشر التنمية البشرية، إذ يضطر الناس إلى شرب المياه الملوثة، ومعدل وفيات الأمهات والأطفال مرتفع للغاية”.

وتابع “سيتعين علينا تغيير أساليبنا وإرساء سيادة القانون لإحداث تغيير”.

وأعلن رئيس الوزراء إنشاء فرقة عمل تحت إشراف “إشراط حسين” المصرفي والخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي السابق، وذلك لاقتراح تدابير لخفض نفقات الحكومة.

وأكد أنه سيبدأ بنفسه من خلال التخلي عن استخدام مقر رئاسة الوزراء كمسكنه الرسمي، وبدلًا من ذلك، سيقيم في منزل من ثلاث غرف كان يستخدمه في السابق السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

وقال، إن مقر رئاسة الوزراء سيتم تحويله إلى جامعة مخصصة للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وسيطرح السيارات باهظة الثمن المخصصة للمقر للبيع في مزاد علني.

ولفت إلى أن تدابير التقشف سيتم تنفيذها أيضًا في منازل رؤساء حكومات المقاطعات وستتشكل لجنة من المثقفين لاقتراح الاستفادة من هذه المنازل في المستقبل.

كما أعلن عمران خان “تشكيل قوة عمل ذات صلاحيات واسعة لإعادة الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج”، لافتًا إلى أن “عشرة مليارات دولار تخرج سنويًا من البلاد ولا بد من وقف هذا”.

وقال إنه بدلًا من السعي للحصول على قروض أجنبية، سيعمل على حشد الموارد المحلية، مضيفًا أنه “من بين 200 مليون نسمة يشكل دافعو الضرائب ثمانمئة ألف فقط، وعلينا تقديم التضحيات لمساعدة البلاد على الوقوف على قدميها”.

كما أعرب عن عزمه على تشجيع الباكستانيين في الخارج بحيث يقومون بتحويل الأموال من خلال القنوات المصرفية الرسمية، معتبرًا أن البعثات الباكستانية بالخارج سيكون عليها أيضًا أن تلعب دورها في هذا الصدد.