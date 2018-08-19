نتنياهو يبحث مع بولتون سبل التصدي لإيران وبرنامجها النووي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، الأحد، سبل التصدي لإيران وبرنامجها النووي وكذلك إخراجها من سوريا.

وقال بولتون خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة القدس: “لدينا تحديات كبرى لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم كله، على رأس القائمة برنامج إيران للأسلحة النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية”، وهي التصريحات التي أعاد نتنياهو تأكيدها.

وسبق لبولتون الذي يعد أحد صقور البيت الأبيض المناوئين لإيران، أن صرّح في لقاء تلفزيوني أن “لدى الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا هدفًا مشتركًا يتمثل في طرد القوات الإيرانية والقوات التي تقودها إيران من سوريا وإنهاء دعم إيران لجماعة حزب الله اللبنانية”، وهو ما شملته مباحثات بولتون نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن يلتقي بولتون مع مسؤولين روس في جنيف هذا الأسبوع في متابعة للقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر الماضي.