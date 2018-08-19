ترامب ينفي “انقلاب” أكبر محاميه عليه

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، “انقلاب” أكبر محاميه عليه.

وندد ترامب، في سلسلة تغريدات على “تويتر” بتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” السبت أفاد بأن محامي البيت الأبيض دون ماجان تعاون بقوة مع روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “ليس لديه شيء ليخفيه” عن روبرت مولر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن “ماجان قدم روايات تفصيلية عن الوقائع المحورية في التحقيق الذي يدور حول ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة”.

وقال ترامب في تغريدة: “لقد سمحت له ولجميع الآخرين بالإدلاء بشهادتهم.. لم أكن مضطرًا لذلك”، مضيفًا أن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كما لو كان ماجان قد انقلب على الرئيس مثلما فعل محامي البيت الأبيض جون دين في تحقيق فضيحة ووترجيت بشأن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون”.

ومساء أمس السبت، أكد محامي ماجان أن محامي البيت الأبيض تعاون مع فريق مولر، وقال ويليام بيرك: “أجاب السيد ماجان على أسئلة فريق المحقق الخاص بطريقة وافية وبأمانة”، وأوضح أن الرئيس لم يطلب من ماجان الامتناع عن مناقشة أي أمر.

وكان ترامب قد أكد أمس السبت على تويتر أيضًا، إنه شجع ماجان وموظفي البيت الأبيض على التعاون مع المحققين.