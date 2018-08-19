الإباحية ستورمي دانيلز تشتري مسدسًا وتستعين بحراسة خاصة خوفًا من ترامب

استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بحراسة خاصة؛ بسبب مخاوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب.

وتخشى النجمة الأمريكية أيضًا، أن يجعلها الانسحاب من برنامج “سيليبريتي بيغ براذر”، هذا الأسبوع، وقبل ساعات من بث أول حلقة، هدفًا أكبر.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف مصدر مقرب من الممثلة، أنها عينت حارسين شخصيين واشترت مسدسًا؛ لحماية نفسها.

وقال المصدر: “إنها مرعوبة وتشعر وكأن الجميع ضدها، بما في ذلك مؤيدو ترامب، ومساعدوه وحتى معجبوها الذين سيفتقدونها في البرنامج”.

وأضاف: “إنها من النوع الذي يصيب الناس بالهوس، وهي لم ترغب في تخييب ظن أي شخص، ولكن لم يكن أمامها خيار آخر، فهي ليست مهتمة بالمال، بل بسلامتها وأمنها، وظهور مؤيدي ترامب المتعصبين أمام منزلها؛ يؤجج مخاوفها”.

ويزعم المصدر، أنها تحتفظ الآن بسلاح ناري في بيتها في الولايات المتحدة، وتحظى برفقة الحرس الخاص على مدار الساعة؛ بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وأوضح: “إنها نادمة على علاقتها بترامب؛ بسبب ما فعلته بحياتها، كما أنها تخشى على سلامتها، ولذلك عززت أمنها”.

وانسحبت ستورمي من برنامج “سيليبريتي بيغ براذر” قبل عرضه بقليل؛ بعد حدوث تطور في قضية حضانة ابنتها كادن (7 أعوام).

وقد دفع لها محامو ترامب مبلغ 130 ألف دولار، في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016؛ لشراء صمتها بشأن علاقتها الآثمة مع الرئيس عام 2006.