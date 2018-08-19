اشتباكات عنيفة في برلين بين متطرفين وناشطين ألمان

تعرَّض شرطي واحد، على الأقل، للإصابة أمس السبت، باشتباكات وقعت بين نحو 500 ناشط يطالبون بطرد النازيين مع ناشطين آخرين ينتمون لليمين المتطرف كانوا يحيون ذكرى مرور 31 عامًا على انتحار النازي رودولف هيس في السجن.

ورفع الكثير من الناشطين اليمينيين المتطرفين علم الرايخ الثالث لأدولف هتلر .

وقال متحدث باسم شرطة برلين أن “هناك أنباءً عن وقوع إصابات إثر قيام متظاهرين معارضين بإلقاء حجارة وزجاجات على المتظاهرين اليمينيين المتطرفين.

وانتشر نحو 2300 شرطي لمنع وقوع أعمال عنف خلال تلك المناسبة التي نُظمت في برلين ومسيرة منفصلة قام بها أقل من 50 شخصًا في ضاحية سباندو ببرلين، حيث كان هيس يقضى حكمًا بالسجن مدى الحياة أصدرته ضده محكمة نورنبرغ لجرائم الحرب .وعمل هيس نائبًا لهتلر.

وتطبق ألمانيا قوانين صارمة تحظر استخدام رموز النظام النازي مثل الصليب المعقوف ولكن اليمين المتطرف ازداد قوة في السنوات الأخيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين في 2015.

ووقعت الاشتباكات على بعد 65 كيلومترًا جنوبي بلدة ميزبيرج التي التقى فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء السبت.