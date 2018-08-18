مبعوث ماي يتوجه إلى بروكسل لتسريع وتيرة مباحثات بريكست

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، يعتزم التوجه إلى بروكسل الثلاثاء، لعقد مباحثات مع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنيه، بهدف الإسراع بوتيرة مباحثات الانسحاب من الاتحاد.

وأصدر مكتب ماي بيانا قال فيه إنه ” سيجري بحث حل المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتي لها صلة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة في المستقبل”.

وستنشر بريطانيا يوم الخميس أول سلسلة من البيانات الفنية التي تهدف لمساعدة الناس والشركات على الاستعداد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

ومن المنتظر أن يلقي راب كلمة يحدد فيها الخطوط العريضة لخطط الحكومة لتخفيف الأخطار المحتملة لانسحاب الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق وضمان الاستمرارية والاستقرار.