مسؤول إيراني بارز يطالب العراق بدفع تعويضات الحرب لبلاده

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، العراق بدفع تعويضات لبلاده عن الحرب التي خاضها نظام الرئيس الراحل صدام حسين ضدها في ثمانينات القرن الماضي.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه، في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، إنه “لا يمكن تجاهل تعويضات الحرب في العلاقات بين الدولتين” مشيرًا إلى أن المسؤولين العراقيين “لم يرفضوا ذلك بشكل قاطع”.

ولفت إلى أن إنتاج العراق من النفط أكثر من إنتاج إيران، وأن “العراق يجني الكثير من المال من بيع النفط ، لذا فإن لديه القدرة على إيفاء دين التعويضات.. وهو يدفع دينه للكويت بموجب التزام دولي”.

والأسبوع الماضي، أعلن النائب الإصلاحي محمود صادقي، أن العراق مدين لإيران بقيمة 1.1 تريليون دولار كتعويضات وخسائر حربي الخليج الأولى (1980-1988) والثانية (1990-1991).