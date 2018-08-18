إيران تعدم 6 أشخاص بتهمة تأسيس عصابة للنهب والسرقة

أعدمت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، 6 أشخاص بتهمة تأسيس عصابة للنهب والسرقة في مدينة “مشهد” شمال شرقي البلاد.

وقال نائب المدعي العام في مشهد القاضي حسن حيدري، إن “تنفيذ حكم الإعدام جرى بعد موافقة محكمة العدل العليا على القرار الصادر بحق الأشخاص الـ6 عن الفرع 4 من المحكمة الثورية بإيران”، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأكد حيدري، أن “هؤلاء الأشخاص لم يكونوا محتاجين، وأن زعيم العصابة كان يعمل سابقًا في مجال المجوهرات، وكان يعرف تجارًا في نفس المجال”، مشيرًا إلى أن “العصابة سرقت مؤخرًا 4 كيلوغرامات من الذهب من مواطن كان مسافرًا من مشهد إلى طهران”.