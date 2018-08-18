الصين تنفي نيتها التدرب لتوجيه ضربات لأمريكا وحلفائها

اشتكت وزارة الدفاع الصينية نظيرتها الأمريكية (البنتاغون)، بسبب تقرير للأخير، قال فيه إن الجيش الصيني يقوم بالتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت الوزارة الصينية في بيان، إن تلك الاتهامات “مجرد تكهنات”، مؤكدة أن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم “ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني”.

وأضافت، أن “الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام على هذا، وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي”. موضحة أن “الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية، وهي تساهم بشكل دائم في السلام العالمي، وحامية للنظام العالمي”.

وأشارت إلى أن “تعزيز الجيش الصيني للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي”.

ويأتي هذا التقييم الذي تضمنه تقرير البنتاغون، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأمريكا بسبب التجارة.