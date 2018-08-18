خسائر بالمليارات وقتلى بالمئات في فيضانات “كيرالا” الهندية (فيديو وصور)

تسببت فيضانات غير مسبوقة تجتاح ولاية “كيرالا” الهندية بخسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، فيما وصل عدد القتلى إلى 324 شخصًا، ومئات المحاصرين.

وتعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بتوفير المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب والمعدات الأخرى اللازمة لإجلاء عشرات الآلاف العالقين في ولاية كيرالا، وذلك أثناء جولة له في طائرة، اليوم السبت؛ لتفقد المناطق المنكوبة.

وهناك مخاوف متنامية من ارتفاع سريع في عدد القتلى الذي بلغ المئات بالفعل، حيث مازالت المياه تحاصر الكثيرين ممن هم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

وتشير تقديرات رئيس وزراء الولاية، الواقعة في جنوب غرب البلاد، إلى أن مليوني شخص اضطروا للنزوح إلى مخيمات إغاثة منذ حلول موسم الأمطار الموسمية وهطول السيول، قبل ثلاثة شهور.

وقال إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بلغ 324 شخصًا.

وحلقت طائرة هليكوبتر تقل مودي فوق المزارع والقرى الغارقة، فيما كثف الجيش الهندي جهوده للتعامل مع حالة طوارئ ما زالت قائمة.

وقال رئيس وزراء كيرالا، بيناراي فيجايان، للصحفيين: “طلبنا المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب وغيرها من المعدات، وتعهد مودي بتوفيرها جميعًا في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “قال القائد المسؤول عن العمليات الجوية، إن المزيد من طائرات الهليكوبتر في الطريق”.

وذكر أن التقديرات الأولية تفيد بأن الولاية ربما خسرت 195 مليار روبية (2.78 مليار دولار) بسبب الفيضانات.

وأضاف أن مودي أعلن عن مساعدة أولية بقيمة خمسة مليارات روبية (71.3 مليون دولار) ووعد بالمزيد في وقت لاحق.

كما أكد أيضًا أن الحكومة الاتحادية سترسل حبوبًا تحتاجها الولاية بشدة؛ نظرًا لغرق أماكن التخزين في الولاية وتلف المخزونات.

وقال نائب في بلدة بالولاية، إن حوالي عشرة آلاف شخص تقطعت بهم السبل ومعرضون لخطر شديد ما لم يتم إنقاذهم بسرعة.‎