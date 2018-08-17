متحدية أمريكا.. الصين تقول إن تعاونها مع إيران سيستمر

قال وانغ يي أكبر دبلوماسي في الصين و عضو مجلس الدولة، إن الصين ستواصل تعاونها وعلاقاتها مع إيران، في تحد مباشر للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقلت وكالة أنباء الصين شينخوا عن الدبلوماسي قوله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من نشاطها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية عنها يتفق مع “المصلحة المشتركة” للمجتمع الدولي.

وأضاف وانغ ” أشرنا بشكل صريح إلى اعتراضنا على الممارسات الخاطئة للعقوبات الأحادية وتطبيق المحاكم المحلية أحكامها على الأجانب في العلاقات الدولية”. وتقيم بكين علاقات تجارية وثيقة مع طهران و لاسيما في قطاع الطاقة.