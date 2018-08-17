أمريكا: السلام قبل إعادة الإعمار في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه لن يتم تقديم أي تمويل لإعادة إعمار سوريا قبل بدء محادثات سلام جادة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه “لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية جادة ولا رجعة فيها بقيادة الأمم المتحدة”.

ويأتي ذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار في المناطق المستردة من تنظيم داعش في سوريا لأغراض أخرى، وفق رويترز.

وأعلنت الوزارة أيضًا أنه تم تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشارًا خاصًا لوزير الخارجية مايك بومبيو معنيًا بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.