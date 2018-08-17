تونس تتحفظ على جواز سفر حارس أسامة بن لادن لمنعه من العودة لألمانيا

أعلنت السلطات القضائية التونسية، اليوم الجمعة إنها تحفظت على جواز سفر الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، سامي العيدودي، لمنعه من العودة لألمانيا.

ورحّلت ألمانيا سامي العيدودي الشهر الماضي إلى تونس، لكن محكمة ألمانية طلبت الأربعاء، عودته قائلة إنه ربما يواجه التعذيب في بلده، وهو أمر نفته السلطات التونسية.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن “التحقيقات معه مستمرة، جواز سفره محجوز على ذمة القضية وهو في كل الأحوال منتهي الصلاحية”.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل: “إذا كان هناك مطلب تسليم من السلطات الألمانية يجب أن يمر عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية”.

وتقدم العيدودي بطلب لجوء لألمانيا في 2006 لكنه قوبل بالرفض، واتهمه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي اتخذ موقفًا متشددًا من الهجرة، في مايو/ أيار بأنه كان الحارس الشخصي لبن لادن وقال إنه ينبغي ترحيله، الأمر الذي ينفيه العيدودي بشدة.