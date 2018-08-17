القضاء التركي يرفض الإفراج عن القس الأمريكي برونسون

المصدر: ا ف ب

رفض القضاء التركي الجمعة التماسًا آخر للإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه في الإقامة الجبرية أزمة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال محاميه جيم هالافورت، إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يومًا.

وتفاقمت الأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القس وملفات أخرى، وتحوّلت إلى عقوبات اقتصادية متبادلة بين الجانبين.

وتعهد الرئيس الأمريكي في تغريدة جديدة له على “تويتر” بما وصفه بخنق تركيا، في أحدث رد على دعوة نظيره التركي لمقاطعة البضائع الأمريكية.