تقرير: تركيا تتفوق على أمريكا في عدد رحلات الطيران القادمة من إسرائيل

كشف تقرير نشرته صحيفة “زمان” التركية المعارضة، أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تزايدت حركة الطيران بين إسرائيل وتركيا بنسبة 9% لتصل إلى مليون و142 ألف مسافر بمن فيهم ركاب رحلات الترانزيت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك الرقم يفوق عدد المسافرين من الدولة العبرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذي بلغ في ذات الفترة 969 ألف مسافر، لافتة إلى أن مطار أتاتورك الدولي تلقى في إسطنبول العدد الأكبر من رحلات الطيران القادمة من إسرائيل.

ووفق التقرير، فقد وصلت رحلات الطيران بين مطاري تل أبيب وأتاتورك رقمًا قياسيًا بلغ 589 ألف مسافر بزيادة 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين استقبل مطار مدينة أنطاليا الساحلية جنوب البلاد 249 ألف و312 مسافرًا، أما مطار “صبيحة” جيوكشين بالشطر الأسيوي من اسطنبول فقد حل ثالثًا بواقع 247 ألف و624 مسافرًا.

وسجلت الرحلات السياحية بين البلدين تزايدًا ملحوظًا في الوقت الذي تتواصل فيه التوترات السياسية بين تركيا وإسرائيل، حيث تشير بيانات مطار تل أبيب إلى تسجيل رقم قياسي جديد خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز من العام الجاري.

كما سجل عدد السياح الإسرائيليين الذين دخلوا تركيا خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 25.15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بواقع 171 ألف و679 سائح.

وفي حال استمرت الرحلات بهذه الوتيرة، فمن المنتظر أن تسجل تلك الأعداد رقمًا قياسيًا بنهاية العام الجاري.