البنتاغون يؤجل عرضًا عسكريًا كبيرًا طلب ترامب تنظيمه في واشنطن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه سيتم تأجيل عرض عسكري أمر الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، بتنظيمه لتكريم الجنود الأمريكيين القدامى.

وصرح متحدث الوزارة الكولونيل “روب مانينغ” بأنه “تم بالاتفاق مع البيت الأبيض على تأجيل العرض العسكري حتى 2019 بعد أن كان مقررًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018”.

وأرجعت وسائل إعلام أمريكية القرار بالتكلفة العالية للعرض، فيما لم يقدّم مانينغ أي سبب مباشر بشأن تأجيل العرض العسكري الذي كان ترامب يلح على تنظيمه.

وقالت تقارير، إن كلفة العرض العسكري في العاصمة واشنطن على الحكومة الفيدرالية، قد تصل إلى 92 مليون دولار.

وذكرت أنباء بأن ترامب طلب تنظيم العرض بعد تأثره من عرض فرنسي بباريس شارك فيه بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تموز/يوليو 2017، بمناسبة يوم الباستيل.