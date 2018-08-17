موسكو تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات روسية وصينية

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة روسية ومديرها فيما يتعلق بكوريا الشمالية، “ربما تقوض عملية السلام” في شبه الجزيرة الكورية.

وفرضت أمريكا، الأربعاء، عقوبات على شركة روسية لخدمات الموانئ وشركتين صينيتين بسبب مساعدة سفن كورية شمالية وبيع الخمور والتبغ لبيونغ يانغ في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في بيان أن واشنطن “لا تدرك كيف أن فرض الحد الأقصى من الضغط على بيونغ يانغ أمر محفوف بالمخاطر”.

واعتبرت أن “أساليب الولايات المتحدة الهدامة التي تتبعها خارج إطار عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات (المتعلقة بكوريا الشمالية) لن تسفر إلا عن تقويض التقدم الذي تحقق مؤخرًا نحو التوصل إلى تسوية”.