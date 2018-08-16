مدير “سي آي إيه” السابق يشنُّ هجومًا حادًا على ترامب

شنَّ المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، جون برينان، هجومًا عنيفًا على الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، من خلال مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” قال فيه إنه لن يتم تخويفه حتى يُضطر للصمت، وذلك بعد يوم من إلغاء ترامب تصريحه الأمني.

وقال الرئيس الجمهوري، في بيان أمس الأربعاء، إنه ينظر أيضًا في تجريد عدد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين، الذين يوجهون انتقادات صريحة، من التصاريح الأمنية، وفق رويترز.

وقال ترامب إنه ألغى تصريح برينان الأمني استنادًا إلى ما قال إنها “سلسلة من المزاعم الشائنة التي لا أساس لها” عن إدارته، ومشاركته في “تعليقات مسعورة” تهدف إلى “بث الانقسام، وإثارة الفوضى”.

ووصف برينان، الذي كان مديرًا لوكالة المخابرات المركزية، خلال ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إنكار ترامب أنه “هراء”.

وقال إن الخطوة التي اتخذها ترامب تظهر أنه “أصبح أكثر استماتة بحماية نفسه والمقربين منه لذا اتخذ القرار المدفوع سياسيًا بإلغاء تصريحي الأمني في محاولة لإخافة آخرين قد يتجرَّأون على تحديه حتى يصمتوا”.

ويوجّه برينان انتقادات حادة لترامب.

وخلال مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، ربط ترامب مباشرة بين قراره وبين تحقيق اتحادي جارٍ بشأن تدخل روسيا في انتخابات العام 2016 والتواطؤ المزعوم في الأمر من حملته الانتخابية.

وقال للصحيفة، أمس الأربعاء:”أصف الأمر بمطاردة ساحرات مزيفة، إنه مصطنع.. وكذلك الذين قادوه”.

وأضاف:”كان أمرًا يجب القيام به”.

وينفي ترامب أي تآمر، وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات.

ومن بين من قد يلغي ترامب تصاريحهم الأمنية مدير المخابرات الوطنية الأمريكية السابق جيمس كلابر، ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، ومستشارة أوباما السابقة للأمن القومي سوزان رايس، ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن.