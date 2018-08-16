السويد.. تعويض فتاة مسلمة رفضت المصافحة خلال مقابلة توظيف

قرَّرت محكمة العمل السويدية، في حكم غير مسبوق، تعويض فتاة مسلمة بمبلغ مالي يزيد عن 4 آلاف دولار، نتيجة تعرضها لتمييز على أساس ديني، لرفضها المصافحة باليد خلال مقابلة توظيف.

وذكرت هيئة “الأمبودسمان” السويدية (حكومية)، في بيان، أن المحكمة قرَّرت أمس الأربعاء، تعويض فرح الحاج (24 عامًا) 4 آلاف و350 دولارًا.

وأرجعت الهيئة القرار إلى أن شركة ألغت مقابلة توظيف كان مقررًا أن تخضع لها فرح، العام الماضي، في مدينة أوبسالا (شرق)، إثرَ رفض الفتاة المسلمة مصافحة المسؤول عن المقابلة باليد، والاكتفاء بإماءة الرأس اتباعًا لمعتقدات دينية.

و”الأمبودسمان” فى السويد هي هيئة للمظالم، وهي إحدى آليات الرقابة على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، وإحدى ضمانات إنصاف المواطنين الذين يشعرون بتعرضهم لظلم.

وتقدَّمت فرح بشكوى إلى الوكالة، فأحالتها الأخيرة إلى محكمة العمل، التي أقرَّت بأن “التحيّات (بمختلف أشكالها) لن تؤدي إلى أي نزاعات داخل مكان العمل”.

وكانت الشركة زعمت بأن إلغاء المقابلة يعود إلى كون “التحيات، بخلاف المصافحة، غير مقبولة، وأنّ التحية وفقًا للمعتقدات بمثابة تمييز بين الجنسين، وسلوك مسيء قد يؤدي إلى نزاع في مكان العمل”.

وقالت فرح للتلفزيون السويدي الرسمي (SVT): إن “المال (التعويض المالي من الشركة) لم يكن مهمًا يومًا، بقدر أهمية أن أثبت أنني كنت على صواب”.

وتابعت: “أتمنى أن أتمكن من إعطاء أمل للمسلمين الآخرين الذين يمرون بالموقف نفسه، ويشعرون أنه لا جدوى من الاستمرار في ذلك التقاضي”.

فيما قال المتحدث باسم “الأمبودسمان”، كلاس لوندستيدت، إن هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها الوكالة في قضية متعلقة بـ “المصافحة باليد”.