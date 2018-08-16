باكستان تنتخب رئيسًا جديدًا في الرابع من سبتمبر المقبل

قررت لجنة الانتخابات الباكستانية تحديد يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تم تنصيب رئيس جديد للوزراء.

وقالت اللجنة، اليوم الخميس، إنها ستتلقى أوراق الترشح، في العاصمة إسلام آباد والأقاليم الأربعة، بداية من 27 أغسطس/ آب الجاري، حسبما نقلت قناة “جيو نيوز” المحلية.

وذكرت اللجنة أن عمليات فحص أوراق الترشح ستستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن باب الانسحاب سيكون مفتوحًا حتى ظهر يوم الـ 30 من أغسطس/آب الجاري، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويتولى أعضاء البرلمان ومجالس الأقاليم الأربعة انتخاب رئيس باكستان، وهو منصب شرفي لا يحظى بصلاحيات سياسية.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، مأمون حسين، التابع لحزب “الرابطة الإسلامية– جناح نواز”، في الـ 9 من سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد 5 سنوات في الرئاسة.