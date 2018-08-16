موسكو تدرس عقوبات انتقامية من أمريكا بسبب شركة روسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا تعمل على إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، بعد فرضها عقوبات على شركة روسية لمساعدتها كوريا الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة “إنترفاكس” للأنباء اليوم الخميس.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركة بروفينت، ومقرها روسيا، وعلى مديرها العام فاسيلي ألكسندروفيتش أمس الأربعاء؛ لتقديم الشركة خدمات موانئ في ست حالات على الأقل لسفن ترفع علم كوريا الشمالية.

وقال ريابكوف إن قيادة الدولة ستتخذ قرارًا بشأن الرد.

وعلى صعيد ذي علاقة قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مع زعيمي تركيا وإيران في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

واجتمع الزعماء الثلاثة في نيسان/أبريل الماضي في قمة بأنقرة، حيث ناقشوا التطورات في سوريا.