ترامب يلغي الترخيص الأمني للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بإلغاء الترخيص الأمني الممنوح للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون برينان، بدعوى سوء استخدام صلاحيات الاطلاع على معلومات سريّة.

وجاء في بيان صادر عن ترامب “إنني أشغل منصب الرئيس، ولديَّ مسؤولية دستورية لحماية المعلومات السّريّة للبلاد، بما في ذلك التحكم في الوصول إلى تلك المعلومات، وقد اتخذت قرار إلغاء الترخيص الأمني للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، إيفاءً لهذه المسؤولية”.

وأشار ترامب إلى أنه يفكر أيضًا، في سحب التراخيص الأمنية من جيمس كلابر المدير السابق للاستخبارات الوطنية، وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، ومايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن القومي، وسالي ييتس نائبة وزير العدل الأمريكي السابق، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي، السابقة.

وعلق برينان على قرار ترامب، عبر تغريدة جاء فيها: “هذا الإجراء جزء من جهود ترامب لقمع حرية التعبير ومعاقبة منتقديه”.

وانتقد جون برينان ترامب، بعد قمة هلسنكي التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الـ 16 من يوليو/ تموز الماضي، إذ اتَّهَمَه بالخيانة.