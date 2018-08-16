مسلحون يهاجمون مركزًا تابعًا للمخابرات في أفغانستان

هاجم مسلحون اليوم الخميس مركزًا للتدريب، يتبع المخابرات الأفغانية في العاصمة كابول، وفق ما ذكر مصدر مسؤول.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز، إنه “كان أثناء الهجوم في منطقة محمية بالمجمع”، ولم تتوفر لديه تفاصيل أخرى.

واحتمى الموظفون والمسؤولون بالمركز في منطقة محمية بالمجمع بينما أُطلقت النيران على المركز من مبنى لم يكتمل بناؤه قرب الموقع.

وقال حشمت ستانكزاي المتحدث باسم شرطة كابول، إن المهاجمين يطلقون قذائف صاروخية وأسلحة أخرى لكن لم يتضح عدد المسلحين المشاركين في الهجوم.

وأغلقت السلطات المنطقة المحيطة بالموقع، وذكرت وسائل الإعلام أن أصداء إطلاق النار ترددت فيها ووقع انفجار واحد على الأقل، بينما لم ترد بلاغات بعد عن سقوط ضحايا أو عن إعلان للمسؤولية.

ومنشآت الجيش والمخابرات في كابول من الأهداف التي يتكرر هجوم المتمردين عليها.

وعلى صعيد متصل وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، نداءً إلى الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، دعاهما فيه إلى البدء بمحادثات وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأشار غوتيرش إلى أن استهداف المدنيين، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين.