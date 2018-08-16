أوغلو يهاجم واشنطن ويعلن استعداد أنقرة للحوار بعيدًا عن “لغة التهديد‎”

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده منفتحة لإجراء محادثات لحل جميع المشاكل العالقة مع واشنطن كشركاء على قدم المساواة، شريطة عدولها عن لغة التهديد، لكنه شن هجومًا لاذعًا في الوقت نفسه على الولايات المتحدة.

وقال أوغلو في كلمة خلال مأدبة عشاء أقامتها لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش المؤتمر العاشر للسفراء في أنقرة، إن تركيا تريد للدبلوماسية أن تضطلع بدور أكثر فعالية في هذه الأزمة، إلا أن “الجانب الآخر لا يمتلك شخصيات قادرة على إدراك جوهر هذا الفهم بشكل صحيح”.

وتابع الوزير التركي بأن “واشنطن تستخدم أسلوب الهجوم، والجميع رأى ذلك بوضوح في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لم تحترم الولايات المتحدة الآخرين، ولم تفكر إلا بمصالحها الخاصة”.

وقال إن المشاكل التي شهدتها العلاقات التركية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجة طبيعية لنظرة التعالي وأسلوب الإملاء الذي تمتلكه هذه الدول.

وأضاف أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تتطور مرة أخرى على أسس أكثر صلابة، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تواجه العلاقات التركية الأمريكية تسري أيضًا على علاقات بلاده مع البلدان الأوروبية.