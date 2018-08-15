سابقة تاريخية.. ترامب يحظر على المدير السابق لـ”سي آي إيه” الوصول لمعلومات حساسة

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء التصريح الأمني الخاص بالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان، والذي يسمح له بالاطلاع على معلومات حساسة.

وقال ترامب في بيان تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنّه “كان تاريخيًا يسمح لرؤساء أجهزة الاستخبارات وتطبيق القانون السابقين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم”.

وأضاف البيان: “ولكن في هذه المرحلة في إدارتي، فإن المخاطر التي تمثلها تصرفات برينان وسلوكه المنحرف تفوق أي فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه”.

ويعرف عن برينان كثرة انتقاده ترامب.