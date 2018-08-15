إسرائيل تقرر بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة أماكن بالقدس

قررت إسرائيل اليوم الأربعاء، القيام ببناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق مختلفة من مدينة القدس خلال الفترة المقبلة.

وبحسب “القناة العبرية الثانية”، فإنه سيتم بناء 12600 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب 8000 شقة سيتم بناؤها على التجديد الحضري (بناء الإخلاء)، وسيتم تخصيص 2500 منها للأراضي التكميلية في مشروع “وايت ريدج” لمشاريع المدينة.

ووفقًا للقناة، فإن هذه الوحدات سيتم بناؤها في مجالات العمل والتجارة وبناء فندق جديد في القدس، وسيتم نشرها في أكثر من 3 ملايين متر مربع داخل مدينة القدس، وعلى طول المحور.

وأشارت إلى أنه سيتم استثمار 1.4 مليار شيكل في البنية التحتية والأماكن العامة والمباني العامة في الأحياء القديمة والجديدة في القدس. مؤكدة أنه “سيتم استثمار 600 مليون و800 مليون آخرى في الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات ووحدة التسويق.”

وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، “هذا يوم تاريخي في بناء القدس ويوم مهم لمستقبلها، الاتفاق غير المسبوق الذي أبرمناه نحن مع سلطة الأراضي الإسرائيلية جيد للقدس وجيد لدولة إسرائيل”.

وأضاف، أن “إضافة 20000 شقة جديدة في المدينة التي ستجبر 20،000 أسرة في القدس على المغادرة، إلى جانب مناطق عمالة ضخمة، سوف تسرع النمو الذي بدأ في العقد الماضي وضمان المستقبل”، وفق تعبيره.