بوتين يزور النمسا لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة النمسا يوم السبت 18 آب/أغسطس الجاري، لحضور حفل زفاف وزيرة الخارجية كارين كنايسل.

وكنايسل التي تبلغ من العمر 53 عامًا، خبيرة في لغات الشرق الأوسط، واختارها حزب “الحرية” اليميني المتطرف، لمنصب وزيرة الخارجية عندما انضم إلى تحالف مع المحافظين، بقيادة مستشار النمسا زيباستيان كورتس العام الماضي.

وقالت صحيفة “كرون”، إن “كنايسل ستتزوج رائد الأعمال فولفغانغ مايلينغر في إقليم ستيريا”. في حين ذكر تلفزيون “أو.آر.إف”، أن “مستشار النمسا سيحضر الزفاف أيضًا”.

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور بوتين ألمانيا في اليوم نفسه، لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل بشأن موضوعات سوريا وأوكرانيا والطاقة، وذلك في قصر “ميزبيرج” القريب من العاصمة برلين.