مقاتلات جوية بريطانية تعترض 6 قاذفات روسية فوق البحر الأسود

المصدر: ا ف ب‎

اعترضت القوات الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، 6 قاذفات روسية حلّقت على مقربة من أجواء دول حلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود.

وانطلقت مقاتلات “تايفون” في وقت مبكر من قاعدتها في رومانيا بعد رصد مقاتلات “سو-24 فنسر” الروسية، بحسب بيان للقوات الجوية البريطانية.

وقال البيان: إن “نشاطًا جويًا روسيًا كبيرًا سجل معظم الليل”، مضيفًا، أن المقاتلات الروسية توجهت بعد ذلك باتجاه شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان، أن العملية “جرت وفقًا لمهمة حلف شمال الأطلسي لحماية الأجواء التي تعمل فيها طائرات القوات الجوية البريطانية مع حلفائها في الحلف، لمنع أي عدوان روسي، ولطمأنة أصدقائنا في رومانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي بالتزامنا بالدفاع المشترك”.

وفي وقت سابق، صرح وزير دفاع رومانيا ميهاي فيفور، أن مثل هذه الاستفزازات من قبل روسيا، أصبحت متكررة في الأشهر الأخيرة.

وتم نشر 4 طائرات “تايفون”، تابعة للقوات الجوية البريطانية في قاعدة “ميهيل كوغالنيكنو” في جنوب شرق رومانيا، حيث يتمركز مئات الجنود الأمريكيين.

وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي في خاصرته الشرقية، عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014.

وتوجد 4 طائرات أمريكية من طراز “اف-15 سي ايجل” في بلغاريا المجاورة.