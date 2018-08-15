صحيفة تركية تتوقع انفراجة في أزمة القس الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام تركية، أنه رغم رفض محكمة أزمير استئناف القس الأمريكي أندرو برونسون، المحتجز قيد الإقامة الجبرية لصلات مزعومة بتنظيمات إرهابية، إلا أن هناك انفراجة متوقعة عندما تنظر محكمة عليا نهاية الأسبوع في الطلب نفسه.

ونقلت صحيفة “جمهوريت” المحلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها، إنه سيتم إطلاق سراحه، مدللة على ذلك بالافراج عن جنديين يونانيين دخلا بطريق الخطأ المياه الإقليمية التركية، وكانا سببًا في توتير العلاقات مع اليونان، مشيرة إلى أن تلك الأنباء كان لها وقع إيجابي على العملة المحلية التي تحسنت بصورة كبيرة أمام العملات الأجنبية.

وقال الكاتب الصحفي عبد القادر سيلوي، إن أزمة القس التي عصفت بالاقتصاد التركي والليرة قد تنتهي قريبًا، مؤكدًا أن إطلاق سراح برونسون أمر قد يحدث قريبًا، إذا أعلنت السلطات الكشف عن مستندات جديدة في قضيته، أو إذا أثبت أن حالته النفسية ساءت جراء الاعتقال لفترة طويلة.

وأضاف: “ما هو الوضع القانوني الخاص ببرونسون المحكوم عليه بالإقامة الجبرية في منزله؟ لا يوجد أي عائق أمام إطلاق سراحه قريبًا، في حالة الكشف عن مستندات جديدة في قضيته بحيث يمكن إعداد تقرير حول تدهور حالته النفسية جراء الاعتقال لفترة طويلة، والمحامي له الحق في الطعن على قرار الاعتقال كل شهر، لا داعي لانتظاره ولو شهر واحد لأنه محتجز على ذمة التحقيقات”.

وختمت الصحيفة أن الأزمة بين أنقرة وواشنطن أعمق بكثير من قضية القس، فمع حل الأخيرة ستطفو من جديد مشاكل أخرى بين البلدين.