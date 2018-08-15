حليف لـ”عمران خان” ينتخب رئيسًا للبرلمان الباكستاني

فاز “أسد قيصر” الحليف المقرب من عمران خان، المرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الباكستانية، بمنصب رئيس مجلس النواب الباكستاني في تصويت أجري اليوم الأربعاء، وهو منصب مهم لدعم برنامج خان التشريعي بعد فوزه في انتخابات مثيرة للجدل الشهر الماضي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته، سردار أياز صادق: “أعلن انتخاب السيد أسد قيصر رئيسًا للجمعية الوطنية في باكستان”.

وحصل قيصر على 176 صوتًا مقابل 146 صوتًا لمنافسه شاه.

وهزم قيصر مرشح حزب “الشعب الباكستاني” سيد خورشيد شاه، المدعوم من نواب من حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف الذي كان يتولى السلطة في الدورة السابقة.

وحصل حزب “الإنصاف” الذي يتزعمه خان على 116 مقعدًا من 272 مقعدًا في الجمعية الوطنية المتوقع أن تصوت يوم الجمعة المقبل لصالح تعيينه رئيسًا للوزراء.

ومن المقرر أن يؤدي خان اليمين السبت المقبل.