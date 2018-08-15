 واشنطن: العراق لم يخرق العقوبات الأمريكية على إيران

قالت السفارة الأمريكية في العراق إن “بغداد لم تخرق العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، وذلك في توضيح لتصريح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت التي هددت بغداد بفرض عقوبات عليها”.

وكانت ناورت هددت في مؤتمر صحفي أمس، الدول التي لم تلتزم بالعقوبات بفرض عقوبات عليها، وقالت إن “منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات، وذلك في ردها على سؤال بشأن موقف العراق”.

وقالت السفارة في بيان توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء: إن السيدة ناورت أشارت في جوابها إلى أن البلدان التي تخرق العقوبات ستتعرض للمساءلة، وأن العقوبات هي على التعامل بالدولار مع إيران، وبما أن العراق أعلن التزامه بعدم التعامل مع إيران بعملة الدولار، فهو إذًا لم يخرق العقوبات.

واعتبرت سفارة واشنطن، أن نقل وسائل الإعلام العراقية لتصريح ناورت بتلك الطريقة غير دقيق.

وكانت ناورت قالت أمس الثلاثاء للصحفيين: تعرفون تحذيراتنا بشأن إيران والتجارة معها، وسنواصل مقاضاة الدول عن أي خرق تقوم به للعقوبات التي نفرضها ضد إيران.

واعتبرت وسائل إعلام عراقية وعربية حديث ناورت بأنه تهديد أمريكي للعراق بفرض عقوبات عليه في حال عدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد أيام على تراجع العبادي عن موقفه بشأن تلك العقوبات، فيما أعلن التزام بلاده بعدم التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية.