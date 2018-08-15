صحيفة بريطانية: على الغرب التخلي عن الاتفاق النووي ودعم العقوبات الأمريكية على إيران

دعت صحيفة “التايمز” البريطانية الدول الغربية إلى التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، ودعم العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت الصحيفة، في مقال نشرته مساء الثلاثاء، إنه “على بريطانيا التوقف عن التمسك بالاتفاق النووي على أنه قطعة فنية قيّمة ينبغي حمايتها بأي ثمن”.

ورأت أنه “حتى وإن عقدت قمة بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، فإن احتمالات موافقة طهران على تقديم أي تنازلات تبقى معدومة”.

وأفادت بأنه “يجب فرض عقوبات على إيران؛ لأن الطريقة التي يدار بها ذلك البلد ليست عادية، على الغرب أن يكون واقعيًا بشأن ما يتوقعه من النظام الإيراني”، لافتة إلى أنه “من أجل إنجاح العقوبات على إيران، يجب أن يكون هدفها بالمقام الأول إرغام طهران على التخلي عن خططها بإنشاء ممر شيعي عبر البحر المتوسط، والتوقف عن دعم الميليشيات والجيوش الحليفة في المنطقة”.

وذكرت أنه “ليس هناك أي دليل على أن إيران ستغير تصرفاتها في حال عدم الضغوط عليها، وأنها قد تسارع إلى إنتاج قنبلة ذرية بعد انتهاء الاتفاق النووي.”

وختمت الصحيفة البريطانية مقالها بالقول إن “تغيير تصرفات إيران في الخارج قد يؤدي بالنهاية إلى إيجاد الظروف الملائمة لتغيير النظام بالداخل، وقد يؤدي التغيير -أيضًا- إلى نشوب نزاع داخل الحرس الثوري الذي يعتبر القلب الفاسد لدكتاتورية الإيرانيين، ولن يذكره التاريخ بعد ذلك سوى أنه كان رمزًا للوحشية والجشع”.