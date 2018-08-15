اغتيال ضابط إيراني في محافظة كرمنشاه ذات الغالبية الكردية

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، عن اغتيال ضابط من قوات شرطة المرور الإيرانية في مدينة “روانسر” التابعة لمحافظة كرمنشاه، غرب البلاد، ذات الغالبية الكردية.

وقال حاكم مدينة “روانسر”، حسين ويسمرادي، لوكالة أنباء “مهر” الحكومية، إن “عناصر مجهولة قامت صباح اليوم باغتيال ضابط برتبة ملازم في قوات شرطة المرور أمام منزله”، مضيفًا أن “المهاجمين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية”.

وأوضح ويسمرادي أن “المهاجمين اقتحموا منزل الضابط وقاموا بإخراجه من منزله وأطلقوا النار عليه أمام المنزل”، مشيرًا إلى أن “عمليات الملاحقة والتحقيقات جارية لمعرفة العناصر المتورطة بعملية الاغتيال”.

ولم تعلن أي جماعة مناهضة للنظام تبنيها لعملية الاغتيال.