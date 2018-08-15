إيران تتهم ناشطة بارزة بالتجسس والتطاول على خامنئي

وجهت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، تهمًا جديدة ضد الناشطة المعتقلة منذ يونيو/حزيران الماضي نسيل ستودة، تتعلق بالتجسس والتطاول على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفق ما أعلن محاميها اليوم بيام درفشان.

وفي التفاصيل قال المحامي درفشان، “إن محكمة الثورة اتهمت موكلته الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستودة بالتجسس”، مضيفًا أنه لقد تم إضافة تهمة التجسس ضد ستودة فضلًا عن التهم السابقة، وهي التحريض على النظام وإهانة المرشد آية الله علي خامنئي”.

وأضاف درفشان: “أن موكلته ستودة حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات تحت تهمة تجسس غير مذكورة في لائحة الاتهام، لكنها تهمة وجهها لها المدعي العام في مدينة كاشان وسط إيران”.

ومددت السلطات الإيرانية، في 30 من يوليو الماضي، حبس الناشطة والمحامية البارزة “نسيل ستودة” لمدة 10 أيام وزجها في سجن ايفين شمال العاصمة طهران، وفق ما ذكر زوجها رضا خندان.

وفي 13 من يونيو الماضي، اعتقلت السلطات في طهران الناشطة نسرين ستودة بتهمة التجمع والتواطئ والدعاية ضد النظام.

وكانت الناشطة نسرين ستودة، قد اعتقلت عام 2010 وحكم عليها بالسجن 6 سنوات بتهمة العمل على تقويض الأمن القومي، فيما أفرجت السلطات عنها في 18 سبتمبر/ أيلول 2013، بعد تخفيف عقوبة السجن.

وكانت ستودة قد دافعت أمام القضاء الإيراني عن صحفيين وناشطين، منهم شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.